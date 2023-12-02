Çağatay Çelik yazdı: Okan bin Ziyad Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Pendikspor'u Bakambu ve Ziyech'in ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Habertürk muhabiri Çağatay Çelik, Galatasaray'ın Pendikspor karşısındaki performansını kaleme aldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi dönüşü zorlanan Galatasaray’ın bir kez daha sorun yaşadığını gördük. Belli ki Hatayspor maçında ayakların gitmemesi Okan Buruk’u daha fazla değişikliğe itmiş. Bu sezon özelinde neredeyse birbiriyle hiç oynamayan oyunculardan oluşan 11’le sahaya çıkan Galatasaray ilk yarıda epey sorun yaşadı. Oyunu öne yığmak bir yana, topu üçüncü bölgeye götürmekte zorlanan bir takım izledik. Sahaya epey asimetrik yerleşerek bir şey deneyen Buruk’un A Planı tutmadı.

REKLAM 32 dakikada oyuncularına birkaç kez Uyanın” diye bağıran Okan Buruk beklediği reaksiyonu alamayınca çareyi değişikliklerde buldu. İlk yarının en çok aksayan oyuncuları Kazımcan ve Tete’yi kenara alırken sol beke Barış Alper’i çekti ve ciddi bir risk aldı. Sol çizgide oyuna hareketlilik kazandıran Barış’ın yanı sıra Mertens’in öne eklemlenmesi de ceza sahası civarında ayakları biraz hızlandırdı. Kapanan savunmayı pasla delmekte zorlanan Galatasaray en azından atak devamlılığını almayı başardı.

Ciddi tehlike üretme problemi devam edince Buruk üst üste riskler almaya devam etti. Geçen sezon orta sahayı boşalttığı için çokça eleştirilen Buruk, Oliveira yerine Bakambu’yu sahaya atarak sol beki Barış Alper, merkezi Torreira-Mertens olan bir klasik 4-4-2’ye döndü. Pendikspor savunmasını pasla açamayan Galatasaray atak devamlılığıyla rakibi boğmayı başardı ve karşılığını da Bakambu’nun golüyle aldı. Buruk 1-0’dan sonra bir risk daha aldı ve Kaan’ın yerine sahaya Kerem Demirbay’ı sürdü. Galatasaray maçın son bölümünü bir sağ bek bir stoperli geri dörtlü ile tamamladı.

Geçen sezon maç önü hazırlığıyla riskler aldığı karşılaşmaların altından kalkan Okan hoca, maç içinde zar attığı müsabakalarda genellikle puan kaybetmişti. Emeviler’i İspanya’ya taşıyan komutan Tarık bin Ziyad’a dair yanlış bilinen bir rivayet vardır: Hikaye odur ki askerlerinin korkmasını istemeyen Bin Ziyad, gemileri ateşe vererek “Artık orayı fethetmekten başka çaremiz kalmadı” der. Okan Buruk da Pendik deplasmanında yaptığı değişiklikler ve aldığı risklerle benzer bir hikaye yazdı.