Şiddetli rüzgar ve yağışa dikkat!
Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre bugün Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor. Şiddetli rüzgarın da Ege ve Marmara'da etkili olması tahmin ediliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Rüzgarın da Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden, yarın (Pazartesi) Marmara'nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Fotoğraflar: AA