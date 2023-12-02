Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Çukurca'da gençler ve kurumlar arası voleybol turnuvaları düzenlendi

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kurumlar ve gençler arası voleybol turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 15:07 Güncelleme: 02.12.2023 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çukurca'da gençler ve kurumlar arası voleybol turnuvaları düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kurumlar ve gençler arası voleybol turnuvası düzenlendi.

        Çukurca Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğün destekleriyle düzenlenen voleybol turnuvaları başladı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Saran Kapalı Spor Salonu'nda turnuvanın açılış maçını, Kaymakam Mert Kumcu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.

        Kumcu, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına düzenledikleri turnuvaya 23 takımın katıldığını belirterek, "Gerçekten çok güzel bir atmosfer var. Vatandaşlarımız, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz burada takımların karşılaşmalarını izliyor. 'Çukurca spor yapıyor' mottosuyla düzenlediğimiz turnuvadan insanlar çok memnun. Turnuvamız 29 Aralık'a kadar devam edecek. İlçemizde bu tür spor faaliyetleri artarak devam edecek."​​​​​​​ diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Mossad ekibi ateşkes görüşmeleri için Doha'da
        Mossad ekibi ateşkes görüşmeleri için Doha'da
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Uraloğlu, Hatay Havalimanı için tarih verdi
        Uraloğlu, Hatay Havalimanı için tarih verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        100 milyon TL'lik vurgun! Yöntem: Sazan sarmalı!
        100 milyon TL'lik vurgun! Yöntem: Sazan sarmalı!
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Askeri bando Şemdinli'de konser verdi
        Askeri bando Şemdinli'de konser verdi
        Hakkari'de jandarma ekiplerince zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
        Hakkari'de jandarma ekiplerince zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
        Cumhur öğretmen, ilk ve tek öğrencisi görme engelli Beyzanur'a ışık oldu
        Cumhur öğretmen, ilk ve tek öğrencisi görme engelli Beyzanur'a ışık oldu
        Yüksekova Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Yüksekova Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor
        HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan, Hakkari'de "Halk Buluşması" programına kat...
        HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan, Hakkari'de "Halk Buluşması" programına kat...
        Nehil Sazlığı'nda yangın
        Nehil Sazlığı'nda yangın