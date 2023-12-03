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        Şüpheli araçta 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 tutuklama

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yol kontrol noktasında durdurulan araçta 12 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 08:28 Güncelleme: 03.12.2023 - 08:30
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        Şüpheli araçta 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 tutuklama
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yol kontrol noktasında durdurulan araçta 12 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polisin 'dur' ihtarında bulunduğu araçtakiler kaçmaya çlıştı. Takip sonucu araç, önü kesilerek durduruldu. Araçta yapılan aramada 12 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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