Mehmet Ayan yazdı: Kusursuz kalite kusurlu oyun!

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G.Saray Avrupa’da oynadığı 11 maçtaki futbol ortalamasına henüz erişemedi. Dünya devi 2 takımı 4 maçta futbol olarak mağlup etmeyi başardığı en az 200 dakika sayabiliriz birlikte. Alınan da 4 puan var bu 360 dakikada. Geçen haftaki Alanya maçının bir aldatmaca olduğunu bu haftaki Pendik maçı bir kez daha gösterdi. Hafta içi yorgunluğunu hoca doğru değişikliklerle gidermeye çalışmış ama sol bek meselesi artık KRONİK. Bizim Serdar Kelleci’nin dediği gibi ilk yarı sonuna dek sol bek Barış Alper Yılmaz mı olsa acaba?

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Hülasası G.Saray 14.haftada da birçok mütevazı takıma karşı aldığı galibiyetlerden bir benzerini aldı. Maç boyunca kalitenin üstün çıkacağını, bir yerde illa ki o kalitenin skora yansıyacağını görüyorsunuz. Kulübeden de verim alınıyor, yeni transferlerden de yerine göre…