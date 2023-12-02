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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Siltaş Yapı Pendikspor Pendikspor - Galatasaray: 0-2 (MAÇ SONUCU) - Galatasaray Haberleri

        Pendikspor - Galatasaray: 0-2 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Rakibi karşısında oldukça zorlanan sarı-kırmızılılar kilidi ikinci yarıda açarken, galibiyeti getiren golleri Baambu ve Ziyech kaydetti. Galatasaray bu sonuçla puanını 37'ye çıkarıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.12.2023 - 18:00 Güncelleme: 02.12.2023 - 21:16
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçı dönüşü çok zorlandığı mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

        Galatasaray'a üç puanı getiren golleri 69'da Cedric Bakambu ile 82'de Hakim Ziyech kaydetti.

        Cimbom bu sonuçla puanını 37'ye çıkarıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

        Pendikspor ise 13 puanla 16. sırada kaldı.

        MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

        MAÇTAN DAKİKALAR

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        14. dakikada maçtaki ilk etkili atak, Galatasaray kalesinde yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Welinton'da kaldı. Bu futbolcunun pasında sol tarafta topla buluşan Gökcan Kaya, ceza yayı önüne gelip yerden vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

        35. dakikada Galatasaray etkili geldi. Ziyech'in pasında sağdan ceza sahasına giren Tete, çaprazdan plase bir vuruş yaptı. Kaleci Erdem Canpolat bu pozisyonda topu kornere göndermeyi başardı.

        42. dakikada soldan kazanılan kornerde topun başına geçen Romero, arka direğe ortaladı. Kale sahası önünde yükselen Vukovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

        63. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak Ziyech'te kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sol çaprazdan vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

        69. dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Mertens'in sert şutunda kaleci Erdem Canpolat'tan dönen topu kafayla tamamlayan Bakambu, fileleri havalandırdı: 0-1.

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        82. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Torreira'nın pasında topla buluşan Ziyech, kaleyi karşıdan gören noktada uzak mesafeden çok sert bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Erdem Canpolat'ın sağından filelere gitti: 0-2.

        90+3. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Kerem Aktürkoğlu kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

        Stat: Pendik

        Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay

        Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Vukovic, Lusamba, Halil Akbunar (Dk. 83 Thuram), Romero (Dk. 77 Diaby), Gökcan Kaya (Dk. 77 Endri Çekiçi), Erencan Yardımcı

        Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Kaan Ayhan (Dk. 78 Kerem Demirbay), Kazımcan Karataş (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Oliveira (Dk. 64 Bakambu), Torreira, Tete (Dk. 46 Mertens), Ziyech (Dk. 83 Ndombele), Kerem Aktürkoğlu, Icardi

        Goller: Dk. 69 Bakambu, Dk. 82 Ziyech (Galatasaray)

        Sarı kartlar: Dk. 24 Torreira, Dk. 45 Oliveira, Dk. 90+5 Boey (Galatasaray), Dk. 74 Vukovic, Dk. 90+1 Endri Çekiçi (Siltaş Yapı Pendikspor)

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