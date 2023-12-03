Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de "çocuğun marketin deposuna kapatıldığı" iddiasına soruşturma

        Hakkari'de, "bir zincir markette çocuğun çikolata için depoya kapatıldığı" iddiasına ilişkin, "çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 14:25 Güncelleme: 03.12.2023 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de "çocuğun marketin deposuna kapatıldığı" iddiasına soruşturma
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'de, "bir zincir markette çocuğun çikolata için depoya kapatıldığı" iddiasına ilişkin, "çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında "Hakkari'de zincir markette tepki çeken olay, çocuğu çikolata için market deposuna kapattılar" şeklinde paylaşımların yapıldığı belirtildi.

        Bunun üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Market yetkilileri ve eylemde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında 'çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Hakkari'de 12 yaşındaki çocuğun "bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği" iddiaları bazı basın organlarına ve sosyal medyaya yansımıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        Can Gürzap için veda töreni
        Can Gürzap için veda töreni
        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        Hava almak için çıktığı 7'nci katın balkonundan düşerek can verdi!
        Hava almak için çıktığı 7'nci katın balkonundan düşerek can verdi!
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Hakkari'de özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenlendi
        Hakkari'de özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenlendi
        Şemdinli'de özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenlendi
        Şemdinli'de özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenlendi
        Anne ve babalarını kaybeden engelli 2 kardeşe, 7 yıldır amcaları bakıyor
        Anne ve babalarını kaybeden engelli 2 kardeşe, 7 yıldır amcaları bakıyor
        Şüpheli araçta 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 tutuklama
        Şüpheli araçta 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 tutuklama
        Hakkari'de 12 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu yakalandı
        Hakkari'de 12 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu yakalandı
        Hakkari'de 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 sivil için mevlit...
        Hakkari'de 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 sivil için mevlit...