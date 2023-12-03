Can Gürzap için AKM'de veda töreni düzenlendi

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"İŞTE O YİĞİT ŞİMDİ BURADA YATIYOR"

Atsız Karaduman; üzüntüsünü; "Can Hoca ile 1974’te tanışmıştık. İngiltere’den döndükten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı’nda hocalığa başlamıştı. Orada hocam olmuştu. Daha sonra İstanbul’a geldiğinde, ben de geldiğimde hocalığın ötesinde bir arkadaş, dost olduk. Sırdaş olduk. Dert ortağı olduk. O uzun sohbetlerde ilk izlenimimi söyleyeyim, daha lise ve ortaokul yıllarında babası Reşit Gürzap’ın ve arkadaşı Muhsin Ertuğrul’un o Cumhuriyet’in ilk aydınlarının kültür, sanat ile ilgili düşüncelerinden çok etkilenmişti. Bu kendi ifadesidir. Liseyi bitirdikten sonra oyuncu olmak ister. Muhsin Bey ve Reşit Bey 'Haydi bakalım doğru Ankara Devlet Konservatuarı’na... Okulu bitir ondan sonra ne yapacağına karar verirsin' der. Hocam, okulu bitiriyor sonra yurt dışına gidiyor. Eğitimini alıyor ve tekrar Türkiye’ye dönüyor. Tiyatroda hem oyuncu, hem yönetmen olacaksınız o yetmeyecek radyo da oyuncu ve yönetmen olacaksınız o da yetmeyecek televizyonda oyuncu ve yönetmen olacaksınız o da yetmeyecek sinema da oyuncu ve yönetmen olacaksınız o da yetmeyecek oyun yazacaksınız, oyun çevireceksiniz bu her babayiğidin harcı değildir. İşte o yiğit şimdi burada yatıyor. O ilerden kazandığı paraları ne yaptı biliyor musunuz? Onun, bunun fonuna yatırmadı. Bu ülkenin insanlarının kendi ana dillerini doğru düzgün konuşmaları için okul açtı. Binlerce insan yetiştirdi" şeklinde dile getirdi.

Can Gürzap'ın cenazesi, Taksim Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Sapanca Kırkpınar aile mezarlığına defnedilecek.