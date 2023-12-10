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        Hakkari'de masa tenisi turnuvası düzenlendi

        Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 10:14 Güncelleme: 10.12.2023 - 10:14
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        Hakkari'de masa tenisi turnuvası düzenlendi
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        Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

        Kapalı spor salonunda organize edilen turnuvaya kurum personeli, hakim ve savcılar katıldı.

        36 kişinin mücadele ettiği turnuvada zabıt katibi Sedat Kurt birinci, Yazı İşleri Müdürü Mikail Özdemir ikinci, Cumhuriyet savcısı Furkan Akbulut üçüncü oldu.

        Başsavcı Harun Ünlüsoy, günün anısına plaket verdiği katılımcılara teşekkür etti.

        Dereceye girenlere kupalarının takdim edildiği etkinlik, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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