Hakkari'de kar ve sis ulaşımı aksatıyor Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde kar ve sis etkili oldu.

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde kar ve sis etkili oldu.

Kent merkezinde gece etkili olan sağanak yerini kara bıraktı.

Beyaza bürünen kentte, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Durankaya beldesi ve grup köy yollarına ulaşımının sağlandığı 2 bin 700 rakımlı Şivekür Tepesi'nde kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karla mücadele ekipleri, mağduriyet yaşanmaması için bölgede çalışma yürütüyor.

Sürücülere bu güzergahı gerekmedikçe kullanmamaları, Çukurca kara yolundaki Üzümcü köyü güzergahındaki yolu tercih etmeleri yönünde uyarıda bulunuldu.

Yüksekova'da etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, Şemdinli-Yüksekova kara yolundaki Şapatan Geçidi'nde kar temizleme çalışması yürüttü.

Trafik ekipleri, sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.