Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Samsunlu baba ve oğlu, Hakkari'de voleybol takımının başarısı için ter döküyor

        SAYİM HARMANCI - Samsunlu voleybol antrenörü Ünsal İsmail Kırıcı ile pasör olan oğlu Cihan Kırıcı, geçen yıl Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'ne yükselen Hakkari Sportif Faaliyetler Voleybol Takımı'nın başarısı için mücadele ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 12.12.2023 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunlu baba ve oğlu, Hakkari'de voleybol takımının başarısı için ter döküyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAYİM HARMANCI - Samsunlu voleybol antrenörü Ünsal İsmail Kırıcı ile pasör olan oğlu Cihan Kırıcı, geçen yıl Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'ne yükselen Hakkari Sportif Faaliyetler Voleybol Takımı'nın başarısı için mücadele ediyor.

        Sezona play-off müsabakalarına katılma hedefiyle başlayan Hakkari Sportif Faaliyetler Voleybol Takımı, 2'si İranlı 9 sporcuyu renklerine bağladı. Altyapısından da 6 sporcuyu takıma dahil eden Hakkari ekibi, kadrosunun büyük bölümünü yeniledi.

        Geçen sezonun ara döneminde takımın başına getirilen 66 yaşındaki antrenör Kırıcı ile yeni transferlerden 38 yaşındaki pasör oğlu, sezon başında aynı takımda buluştu.

        B Grubu'nda 7 puanla 6. sırada bulanan Hakkari ekibinin üst sıralara çıkması için çaba sarf eden baba ve oğlu, takımdaki diğer antrenör ve altyapıdaki sporculara deneyimlerini de aktararak gelişimlerine katkı sağlıyor.

        Kırıcı, 1980'de üniversiteden mezun olduktan sonra antrenörlüğe yöneldiğini ve 41 yıldır bu işi yaptığını söyledi. Bu süreçte Türkiye'de birçok takım çalıştırdığını ifade eden Kırıcı, şöyle konuştu:

        "Hakkari'yi çok beğeniyorum. Geçen sene aralıkta gelmiştim. Buradaki insanları çok sevdim. Teklif ettiklerinde hiç düşünmeden 'evet' dedim. Şu an takımın başındayım. Oğlumla Hakkari'nin başarısı için ter döküyoruz. Başarılı olmak istiyoruz. Takım her geçen gün iyiye gidiyor. Sayın Valimiz ve başkanımız da eksiklerin giderilmesi için destek sunuyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Voleybol oynamaya lise yıllarında başladım. İki çocuğum da milli takım oyuncusu oldu."

        - "Voleybolcu bir aileyiz"

        Takımın pasörü Cihan Kırıcı da babasının mesleğinden dolayı ağabeyiyle salonda büyüdüklerini, erken yaşta bu branşla tanıştıklarını belirtti.

        Daha önce birçok takımın formasını giydiğini, 5 yıl önce de Hakkari'de aynı takımın formasını terlettiğini anlatan Kırıcı, şunları kaydetti:

        "Takım o zaman 2. ligdeydi. Bu sene tekrar bir yolculuğa çıktık. İnşallah üst lige çıkmayı başarırız. Takımımız iyi. Bunu başarabilecek güçteyiz. İyi antrenmanlar yapıyoruz. Yaklaşık 20 yıldır babamla beraber aynı takımda olmamıştık. Burada birlikte olmak -nasip oldu. Babam iyi bir antrenör. Onunla çalışmak çok keyifli. Babam milli takımda da antrenörlük yaptı. Ben ve ağabeyim de milli takımda oynadık. Voleybolcu bir aileyiz. Yengem de Eczacıbaşı'nda senelerce kaptanlık yaptı. Bu sene de Hakkari'nin başarısı için ter döküyoruz. Sokakta gördüğümüz gençler voleybolla çok ilgili. Bu da bizi mutlu ediyor. Herkesi maçlarımıza bekliyoruz."

        - "Hem milli takımda hem de diğer takımlarda çok sayıda sporcuya eli değmiş biri"

        Kulüp Başkanı Turan Şimşek de geçen yıl Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'ne yükseldiklerini, kadronun büyük bölümünü yenilediklerini ifade etti.

        Daha genç bir takım kurduklarını aktaran Şimşek, şunları söyledi:

        "Bu sene 9 transfer yaptık, 2'si İranlı. Kadroya altyapıdan da 6 sporcu kattık. Biri başantrenör olmak üzere 5 antrenörle yola devam ediyoruz. Sezonun başında biraz temkinliydik ama risk alarak transferler yaptık. Sayın Valimiz bu konuda bize çok cesaret verdi. Kentteki bütün branşlara destek veriyor. Ünsal hocamız da kariyer yapmış bir antrenör. Hem milli takımda hem de diğer takımlarda çok sayıda sporcuya eli değmiş biri. Hakkari'ye koşulsuz geldi. 'Burada da yapmam gerekenler var.' deyip geldi. Kentimize büyük bir kazanç. Çocuklarımız için de iyi bir yol gösterici oldu. Oğlu Cihan da pasör. Bir dönem bizimleydi. Birlikte kentimize büyük bin heyecan katıyorlar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Halil Umut Meler için "Hakemliği bırakacak" iddiası!
        Halil Umut Meler için "Hakemliği bırakacak" iddiası!
        "Faruk Koca bana da..."
        "Faruk Koca bana da..."
        Hisseler de 'yumruk' yedi
        Hisseler de 'yumruk' yedi
        Hakemlerden ortak açıklama!
        Hakemlerden ortak açıklama!
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Göçmen kaçakçılığına ağır darbe
        Göçmen kaçakçılığına ağır darbe
        Banka değil market! 400 bin TL'lik soygun
        Banka değil market! 400 bin TL'lik soygun
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den PISA yorumu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den PISA yorumu
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast ismini değiştiriyor
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast ismini değiştiriyor
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"
        "Kardeşim eşyalarımı izinsiz kullandı" "Pes" dedirten olay!
        "Kardeşim eşyalarımı izinsiz kullandı" "Pes" dedirten olay!
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"

        Benzer Haberler

        Hakkari'de kar ve sis ulaşımı aksatıyor
        Hakkari'de kar ve sis ulaşımı aksatıyor
        Terörden kurtulan Derecik, seracılığın merkezi oluyor
        Terörden kurtulan Derecik, seracılığın merkezi oluyor
        Yüksekova'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
        Yüksekova'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
        ABD'nin, Gazze'de ateşkes tasarısını veto etmesine Van, Hakkari, Bitlis ve...
        ABD'nin, Gazze'de ateşkes tasarısını veto etmesine Van, Hakkari, Bitlis ve...
        Hakkari'de ekipler üs bölgesinin yolunu açmak için çalışma yürütüyor
        Hakkari'de ekipler üs bölgesinin yolunu açmak için çalışma yürütüyor
        Askeri üs bölgelerin yolunu açmak için metrelerce karla mücadele
        Askeri üs bölgelerin yolunu açmak için metrelerce karla mücadele