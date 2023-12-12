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        Süper Lig hakemlerinden ortak açıklama!

        Süper Lig hakemleri, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırması sonrası ortak bir açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 10:08 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:14
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        Hakemlerden ortak açıklama!
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        Süper Lig hakemleri, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırması sonrası ortak bir açıklamada bulundu.

        "MELER'İN YANINDAYIZ!"

        Hakemler adına ilk olarak söz alan Arda kardeşler, "Dün akşam yaşananları herkes gördü. Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. TFF ve MHK alacağımız kararlarda bizi destekleyeceklerini söylediler. Hakemlik ve futbol konuşacak düşünecek halimiz yok. Tek önceliğimiz Halil Umut Meler'in sağlığına kavuşması. Meler'in yanındayız. Bundan sonra kendisi sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler bir araya gelerek geleceğimiz ile ilgili vereceğimiz kararı herkese açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

        Konuyla ilgili Mete Kalkavan ise, "Türkiye'de hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, hakkında temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum maalesef hakemlik kurumudur. Tamamen insani olan hata yapabileceğimiz gerçeği ortadan kalkmıştır. Hiçbir meslek sahibi, mesleğini icra ederken bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır. Hakemlerin sessiz kalmalarının sebebi, üzerlerine atılan iftiralardan korkmaları değil mesleklerine olan saygılarıdır. Bugün daha net görülmüştür ki, mesleğimize duyduğumuz saygı resmen bize karşı şiddet sarmalına dönüşmüştür. Bugün önceliğimiz arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşması ve ailesine ulaşmasıdır. Sürdürülemez ortamın çözümü için özellikle takipçisi ve mücadelecisi olacağız." açıklamasını yaptı.

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