Esendere Gümrük Kapısı'nda 6 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda hurma yüklü tırda 6 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından dün İran'dan ülkeye giriş yapmak için gümrük sahasına gelen hurma yüklü tır, risk analizi kapsamında araç tarama sisteminden geçirildi.

Aramada, aracın kabinine gizlenmiş 6 parça halinde 6 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Konuyla ilgili Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.