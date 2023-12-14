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        Hakkari'de kardan kapanan 18 yerleşim biriminin yolu açıldı

        Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 18 yerleşim biriminin yolu ekiplerce açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:06 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:06
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        Hakkari'de kardan kapanan 18 yerleşim biriminin yolu açıldı
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        Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 18 yerleşim biriminin yolu ekiplerce açıldı.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, önceki gün etkili olan kar nedeniyle kapanan 6 köy ve 12 mezra yolunun açılması için karla mücadele ekipleri çalışma yürüttü.

        Bazı bölgelerde sis ve tipi nedeniyle güçlükle ilerleyebilen ekipler, söz konusu yolları ulaşıma açtı.

        Ekipler, yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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