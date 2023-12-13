Hakkari'de baraj gölünde bebek cesedi bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki baraj gölünde bebek cesedi bulundu.

Dilimli Barajı Gölü'nün yüzeyinde hareketsiz duran bebeği fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen jandarma ve sağlık ekiplerince sudan çıkarılan erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bebeğin cesedi, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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