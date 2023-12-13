Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de baraj gölünde bebek cesedi bulundu

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki baraj gölünde bebek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 19:25 Güncelleme: 13.12.2023 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de baraj gölünde bebek cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki baraj gölünde bebek cesedi bulundu.

        Dilimli Barajı Gölü'nün yüzeyinde hareketsiz duran bebeği fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen jandarma ve sağlık ekiplerince sudan çıkarılan erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bebeğin cesedi, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Yeşilçam oyuncusu da gözaltında
        Yeşilçam oyuncusu da gözaltında
        Tesla duyurdu! 2 milyondan fazla aracı geri çağıracak
        Tesla duyurdu! 2 milyondan fazla aracı geri çağıracak
        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!
        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!
        Borsa için 11 Ocak neden kritik tarih?
        Borsa için 11 Ocak neden kritik tarih?
        İspanya'dan AB'ye: İsrail'e yeter deyin
        İspanya'dan AB'ye: İsrail'e yeter deyin
        Meler evine kavuştu! İşte son durumu
        Meler evine kavuştu! İşte son durumu
        Sopayla "koordinatör oldun" dayağı!
        Sopayla "koordinatör oldun" dayağı!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!
        İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Gupse Özay'ın kriteri
        Gupse Özay'ın kriteri
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bir takım küme düşürülmüştü! Gözler PFDK'da
        Bir takım küme düşürülmüştü! Gözler PFDK'da
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Araştırma: İşte Türkiye'de çalışanlar arasında en mutsuz kesim!
        Araştırma: İşte Türkiye'de çalışanlar arasında en mutsuz kesim!
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"

        Benzer Haberler

        Yüksekova'da barajda bebek cesedi bulundu
        Yüksekova'da barajda bebek cesedi bulundu
        Hakkari'de jandarma ekipleri anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi
        Hakkari'de jandarma ekipleri anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi
        Yüksekova'da spor salonu ve etüt merkezlerinin sayısı artırılıyor
        Yüksekova'da spor salonu ve etüt merkezlerinin sayısı artırılıyor
        Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 yerleşim biriminin yolu kapa...
        Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 yerleşim biriminin yolu kapa...
        Van ve Hakkari'de kar ve sis etkili oldu
        Van ve Hakkari'de kar ve sis etkili oldu
        Samsunlu baba ve oğlu, Hakkari'de voleybol takımının başarısı için ter dökü...
        Samsunlu baba ve oğlu, Hakkari'de voleybol takımının başarısı için ter dökü...