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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu:

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Türkiye güçlü olursa Orta Doğu, Balkanlar, bütün bu bölge güçlü oluyor. Allah korusun, burası zayıfladığı zaman oralar hüsranla sonuçlanabiliyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:38 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:08
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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu:
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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Türkiye güçlü olursa Orta Doğu, Balkanlar, bütün bu bölge güçlü oluyor. Allah korusun, burası zayıfladığı zaman oralar hüsranla sonuçlanabiliyor." dedi.

        Çeşitli programlar için Hakkari'ye gelen Eminoğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i ziyaret etti.

        Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya gelen Eminoğlu, kentin dağları, doğal güzellikleriyle öne çıktığını söyledi.

        Bakanlığın kentteki faaliyetlerini yerinde görmek amacıyla geldiğini belirten Eminoğlu, kentte 70'in üzerinde tesis yaptıklarını, bu tesisleri geliştirmek için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

        Milletin basiret ve ferasetle seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tekrar onay verdiğini ifade eden Eminoğlu, şöyle konuştu:

        "Allah, her şeye rağmen genel seçimlerde büyük bir zafer nasip etti. Türkiye güçlü olursa Orta Doğu, Balkanlar, bütün bu bölge güçlü oluyor. Allah korusun, burası zayıfladığı zaman oralar hüsranla sonuçlanabiliyor. Bugün inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Hakkari başta olmak üzere bütün Türkiye sathında güzel bir çalışma, mücadeleyle hayırlı bir sonuç almayı ümit ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun."

        AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya da Eminoğlu'nu kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, il teşkilatı olarak yerel seçimlere hazır olduklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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