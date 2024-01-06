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        Hakkari'de heyelan nedeniyle düşen kaya parçalarının isabet ettiği ev hasar gördü

        Hakkari'de meydana gelen heyelanda düşen kaya parçalarının isabet ettiği evin bir bölümü hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 20:13 Güncelleme: 06.01.2024 - 20:24
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        Hakkari'de heyelan nedeniyle düşen kaya parçalarının isabet ettiği ev hasar gördü
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        Hakkari'de meydana gelen heyelanda düşen kaya parçalarının isabet ettiği evin bir bölümü hasar gördü.

        Keklikpınar Mahallesi'nde heyelan nedeniyle tepeden düşen kaya parçaları, Emin Yakın'a ait evin arka bölümüne isabet etti.

        Bazı duvarların hasar gördüğü evdeki aile bireyleri, gürültü üzerine endişeyle dışarı kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ev, tedbir amaçlı boşaltıldı, güvenlik önlemi alan polis, çevredekileri uzaklaştırdı.

        Ekipler, ev ve kayaların düştüğü bölgede inceleme yaptı.

        Ev sahibi Yakın, gazetecilere, evde büyük gürültü duyduklarını ve ilk anda deprem olduğunu düşündüklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Eşim ev işleri yapıyordu. Aniden ses duyduk. Çocuklarım çok korktu. Büyük kızım bayılacak gibi oldu. Ondan sonra çocukları dışarıya çıkardım. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Evin arka tarafındaki duvarlar hasar gördü. Bir tane engelli oğlum var. Ben o sırada ona koştum. Komşular da geldi yardım etti."

        Yakın, olay sebebiyle zor durumda kaldıklarını anlatarak, yetkililerden destek istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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