Şemdinli Kaymakamı Ateş, aile ziyaretlerini sürdürüyor

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş ve eşi Cansu Ateş, ilçede aile ziyaretlerini sürdürüyor.

Vatandaşla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinlemek isteyen Ateş, Tütünlü köyüne giderek Atmaca ailesini ziyaret etti.

Ailenin durumu hakkında bilgi alan, taleplerini dinleyen Ateş, çocuklarla sohbet etti, hediye verdi.

Ardından Hafset Nurçin'i ve Şehit Salim Bay'ın ailesini ziyaret eden, ihtiyaçlarını soran Ateş, "Yaptığımız ziyaretlerde devlet olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu iletiyoruz. Bizlere ilettikleri taleplerini ivedilikle yerine getirmeye çalışıyoruz. Bizi evlerinde misafir eden ailelerimize teşekkür ediyor, sağlıklı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.