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        Şemdinli'de voleybol turnuvası sona erdi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Cumhuriyet'in 100.yılı dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 13:51 Güncelleme: 06.01.2024 - 14:17
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        Şemdinli'de voleybol turnuvası sona erdi
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Cumhuriyet'in 100.yılı dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

        Şemdinli Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından organize edilen 100. Yıl Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvasının final maçı, Sabri Baran Özel Navşar Spor ile Ventur Spor arasında oynandı.

        Karşılaşmada Sabri Baran Özel Navşar Spor, Ventur Spor'u 3-1 yenerek birinci oldu.

        Final maçını Kaymakam Ali Ekber Ateş, eşi Cansu Ateş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Savaş Doğan ve vatandaşlar izledi.

        Başarılı sporculara ödüllerini veren Ateş, amaçlarının kurumlar arasında dayanışmayı sağlamak, toplumu sporun içine çekmek, hoşça vakit geçirerek vatandaşlar arasındaki ilişkiyi güçlendirmek olduğunu belirtti.

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