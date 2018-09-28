Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, bir sanatçı olarak Türk dizilerinin Çin ve benzeri Uzakdoğu ülkelerine ihracı amacıyla bir konuşma yaptığını ve ülkemiz kültürünün tanıtımını amaçladığını söyleyen Halit Ergenç, “Bugüne kadar Çin ile Türkiye arasında dizi sektörü açısından bir çalışma yapılmamış, Bizim dizilerimiz aslında oraya ihraç edilmiyor. Bununla ilgili bir yol açmaya çalışmak ve onların burada bizim orda iş yapabilmemiz için neler yapabiliriz üzerine bir konferans oldu’ dedi.

‘Kültürel olarak birbirimizi tanıyabilmemiz için ön konuşma amacı güden bir toplantı yaptık diyebiliriz’ diyen Halit Ergenç, ‘Yaptığımız işin şöyle bir etkisi de var, bizim dizilerimiz gittiği yerlerde Türkiye’yle ilgili çok fazla merak uyandırıyor. Oradan buraya turistik olarak insanlar buraya gelmek istiyorlar. Bence her şeyden bağımsız olarak milletlerin birbiriyle kaynaşması için ortak iş yapmak iyi bir sonuç getirecektir diye düşünüyorum.” dedi.

Döviz fiyatlarının artması sonrası dizi sektöründe başlayan kemer sıkma ve ücretlerden fedakarlık yapma hakkında gazetecilerin sorduğu soruları da yanıtlayan Ergenç, “Türkiye bizim. Ekonomi de bize ait. Dolayısıyla biz bu sistemin içerisinde yer alıyoruz. Nihayetinde burada iş yapacaksak kendi hayatımızı memleketimizin şartlarına göre yapacağız. Bunda ekstra bir durum yok” ifadelerini kullandı.

Kemal Sunal’ın ailesinin Gülşah filmle alakalı telif davası da hatırlatılan oyuncu, ”Ben o konuda hiç fikir beyan etmek istiyorum. Telif hakkı davasını haklı buluyorum“ dedi.

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