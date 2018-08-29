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Muhabirlerin aldığı hediyeyi sorması üzerine Ergenç, "Biz o işi hallettik, bize özel" şeklinde konuştu. Bergüzar Korel, "Halit Bey romantik midir?” sorusuna, “Çok romantik gerçekten, o kadar romantik ki” şeklinde gülerek cevap verdi.