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        Haberler Magazin Haluk Levent, şehitlerin çocuklarına burs verecek - Magazin haberleri

        Haluk Levent, şehitlerin çocuklarına burs verecek

        Eskişehir'deki orman yangınında hayatını kaybeden 10 şehidin çocuklarına Haluk Levent'ten anlamlı bir destek geldi. Şarkıcı, şehitlerin çocuklarına öğrenim hayatları boyunca burs vereceklerini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 08:36 Güncelleme: 25.07.2025 - 08:36
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        Şehitlerin çocuklarına burs verecek
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        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında 5'i orman işçisi, 5'i ise AKUT gönüllüsü olmak üzere toplam 10 kişi şehit oldu.

        Ahbap Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent, hayatını kaybeden bu 10 kahramanın geride bıraktığı çocuklara yönelik anlamlı bir destek kararı aldı.

        Haluk Levent, çocukların tamamına öğrenim hayatları boyunca burs verileceğini duyurdu. Levent sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Eskişehir'de yitirdiğimiz 10 orman emekçisi ve AKUT gönüllüsü kardeşimizin geride kalan çocuklarının tümüne, öğrenim hayatları boyunca burs verme kararı aldık."

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        #Haluk Levent
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