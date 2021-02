Ayva vitamin ve mineral deposu en sağlıklı meyvelerdendir. Ayva hamile kadın ve anne karnındaki bebek için de çok faydalıdır, hamile kadının bağışıklığını güçlendirir, kan yapar, kötü kolesterolü düşürür…Şayet ayva yemeyi sevmiyorsanız, içerdiği vitaminlerden ve minerallerden yararlanmak için ayvayı meyve olarak yemek yerine, ayva suyu olarak ta tüketebilirsiniz.

“Ye tatlıyı doğur atlıyı, ye ekşiyi doğur Ayşe’yi” en meşhur atasözlerindendir. Halk arasında hamilelikte ayva gibi ekşi sayılabilecek gıdaların aşerilmesinin bebeğin kız olacağına delalet ettiğine dair bir inanış vardır. Gebelikte ayva yiyenlerin bebeklerinin gamzeli olacağı da yine halk arasında yaygınlaşmış inançlardandır. Ayrıca ayva yemenin doğacak bebeği güzelleştirdiğine dair de yaygın bir kanı vardır. Ayva hamileliğin herhangi bir ayında yenilebilir. Ancak bebeğin yüzü ilk 4 ayda oluştuğundan ilk 4 ay içinde yemeğe özen göstermelidir.

HAMİLELİKTE AYVANIN FAYDALARI NELERDİR?

Ayva Sizin Ve Bebeğinizin Vitamin İhtiyacını Karşılar: Göbek kordonu bebek ile plasenta arasında uzanan, ortasından kan damarları geçen hortuma benzer bir yapıdır. Göbek kordonu yoluyla yediğiniz, içtiğiniz tüm gıdalar bebeğinize de ulaşır. Ayva, A vitamini, B vitaminleri, C vitamini, potasyum, bakır, çinko demir, kalsiyum, sodyum, fosfor mineralleri ve karbonhidrat içeren harika bir sebzedir, bebeğinizin sağlıklı gelişimi için ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri karşılar. Ayrıca hamilelikle beraber günlük vitamin ve mineral ihtiyacınız da artar. Normalde almanız gereken vitamin ve mineralden daha fazlasına ihtiyaç duyarsanız. Ayva vitamin ihtiyacınızı karşılar ve gebeliğinizi sağlıklı bir şekilde sürdürmenize olur.

Ayva Bağışıklık Sistemini Güçlendirip Hastalıklardan Korur: Ayva C vitamini açısından en zengin meyvelerdendir. Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Işın Sayın 1 orta boy ayvanın bir günlük C vitamini ihtiyacınızın 3 katını karşıladığını bildiriyor. Bol miktarda C vitamini içeriği ile ayva yemek hamilelikte bağışıklık sisteminizi çok güçlendirecektir. C vitamininin hamilelikte kan yapımında da önemli rolleri vardır. C vitamini demir emilimini artırırken hemoglobin üretiminde de önemli yer tutar. Bu nedenle pekmez, köfte, yumurta sarısı, kuru baklagiller gibi demir içeren gıdalarla beslenirken, yanında mutlaka C vitamini olmasına özen göstermelidir. Ayva’da bulunan yüksek miktarda C vitamini ayrıca anti-inflamatuvar ve anti-alerjik özelliklere sahiptir. Yani vücuttaki iltihabı giderir ve gebelikte alerji belirtileri yaşamanızı önler.

Ayva Hamilelikte Aşırı Kilo Almanızı Önler: Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Emre Uzun bir orta boy ayvanın (250 gr) 96 kalori olduğunu bildiriyor. Hamilelikte günlük kalori ihtiyacının 2000-2200 kalori arasında olduğu düşünüldüğünde ayvanın ne kadar düşük kalorili olduğunu görebiliriz. Ayva düşük kalori oluşu ve bol lif içeriği sayesinde uzun süre tokluk sağlayıp hamilelikte gereksiz kilo alımını önler, fit bir şekilde hamileliği tamamlamanıza yardımcı olur. Hamilelikte günde 1 kilo ayva yemiş olsanız bile yalnızca günde 384 kalori almış olursunuz. Ancak yiyeceklerin çoğu zarar, ortası karar prensibiyle hareket edip, ayva tüketiminde de aşırıya kaçmamalıdır.

Ayva Bulantı ve Kusmayı Önler: Bulantı ve kusma hemen hemen her hamile kadının yaşadığı gebelikte görülen en can sıkıcı sorunlardandır. Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Şebnem Kandıralı Ayvanın bulantı ve kusmayı engellediğini ve sabah bulantılarını giderici bir meyve olduğunu bildiriyor. Her gün düzenli olarak ayva tüketmeye devam etmek hamilelikte bulantı ve kusma yaşama riskini önemli ölçüde düşürecek, sizi bulantıdan koruyacaktır.

Hamilelikte Ayva Yemek Size Ve Bebeğe Kan Yapar: Ayvada kan yapımından sorumlu olan demir, bakır ve çinko gibi mineraller bulunur, ayva bu içeriği sayesinde kan yapımını arttırır ve kan akışını hızlandırır. Anne karnındaki bebeği ve sizi anemi yani kansızlıktan korur.

Hamilelikte Ayva Yemek Ödemi Ve Şişkinliği Giderir: Ayva diüretik yani idrar söktürücü, ödem attırıcı meyvelerdendir. Hamilelik hormonlarına bağlı gelişen ödem, gebe kadınları en rahatsız eden durumlardandır. Gebelikte ödem yüzünden ellerde, parmaklarda, ayaklarda ve yüzde şişme yaşanır. Hatta her zaman taktığınız yüzükler parmağınıza olmamaya başlar. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı ayvanın idrar söktürücü bir özelliği olduğundan vücutta sıvı birikimini, ödemi de ortadan kaldırdığını bildiriyor.

Ayva Kötü Kolesterolü Düşürür: Hamilelikte hormonlardaki artışla beraber LDL yani kötü kolesterol seviyesi yükselebilir. Ayva LDL kolesterolün okside olarak parçalanmasına ve total kolesterolün de pektine bağlanmasına yardımcı olup sizi hamilelikte kötü kolesterol yüksekliğinden korur. Kolesterol seviyesini dengede tutar.

Ayva Hastalıkları Önler: Ayva içerdiği antioksidan, fito kimyasallar ve vitaminler sayesinde hamilelikte bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Sizi ve bebeğinizi hastalıklardan koruyup, gereksiz yere ilaç, antibiyotik kullanmanızı önler.

Ayva Kabızlığı Önler: Kabızlık gebelikte sık karşılaşılan bir sorundur. Hamile kadınlar gebeliğin herhangi bir ayında kabızlık problemi yaşayabilirler. Ayva üksek miktarda çözünür lif olan pektin içerir. Ayva lif içeriği sayesinde bağırsakların çalışmasına yardımcı olur, sindirim sistemini rahatlatır ve hamilelikte kabızlık çekmenizi önler. Lifli gıdalarla beslenmenin sindirim sistemine olan faydaları pek çok bilimsel araştırmaya konu olmuştur. Meyve ve sebzeler önemli lif kaynaklarıdır. Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Şebnem Kandıralı ishal, bağırsak enfeksiyonları ve kabızlık tedavisi için ayvanın balla birlikte tüketilmesini tavsiye ediyor.

Ayva Hamile Kadını Cilt Sorunlarından Korur: Ciltte lekelenmeler, sivilcelenme sorunları hamilelik hormonlarındaki artışa bağlı yaşanan problemlerdendir. Ayva, çok güçlü antioksidanlar olan polifenolik bileşikler içerir. Bu bileşikler ciltteki serbest radikallerle savaşıp sizin ve bebeğinizin cildini korur. Hamilelikteki cilt problemlerini önler.

Ayva Hamilelikte Şeker Hastalığını Önler: Maalesef şeker hastalığı gebelikte de ortaya çıkan bir durumdur. Çoğu hamile kadın gebeliğe bağlı şeker yükselmesi sorunu yaşar. Ayva içerdiği fitokimyasallar sayesinde Tip 2 diyabette kan şekerinin hızlı yükselmesini önler. Hamilelikte şeker hastalığına yakalanmanızı engeller.

Ayva Hamileleri Kansere Yakalanmaktan Korur: Kanser maalesef gebelikte de karşılaşılabilen önemli bir sağlık sorunudur. Ayva antioksidan oranı en yüksek meyvelerdendir. Antioksidan açısından zengin gıdalar tüketilmesinin kişiyi kanserden koruduğu klinik araştırmalarca ispat edilmiştir. Ayva zengin antioksidan içeriği ile vücudun zararlı serbest radikallere karşı savaşmasına ve habis kanser hücrelerini yok etmesine yardımcı olur. Ayvada tanin, kateşin ve epikateşin isminde birleşenler bulunur. Bu birleşenler vücudu toksinlerden arındırıp hamilelikte kansere yakalanmanızı engeller. Siz de gebelikte ayva yemeye devam ederek kanseri önleyebilirsiniz.

Ayva Yüksek Tansiyonu Düşürür: Hamilelikte tansiyon yüksekliği de çok sık karşılaşılan bir durum. Ayva potasyum açısından zengin içeriği sayesinde tansiyonun kontrol altında tutulmasına yardımcı olur, tansiyonunuzun yükselmesini engeller.

Ayva Saç Sorunlarını Önler: Hamilelerin yaşadığı en sıkıcı durumlardan biri de gebelikte saç dökülmesi, saç incelmesi ve seyrelmesi gibi saç problemleridir. Ayvanın demir, bakır ve çinko mineralleri açısından zengin bir meyvedir. Bu üç mineral, çeşitli eser elementlerle birlikte, kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gereklidir. Kırmızı kan hücresi üretimi yüksek olduğunda, vücuttaki kan dolaşımı artar, bu da oksijenin hızlı ve kolay bir şekilde vücuda taşınması demektir. Bu durumun sonucu olarak baş derisine yeterli miktarda kan ve oksijen gidip hamilelikte saç dökülmesi gibi sorunlar yaşamanız önlenmiş olur.

Ayva Stresle Mücadeleye Yardımcı Olur: Hamilelikte progesteron ve relaksin hormonlarının artışı ile beraber stres seviyenizde yükselebilir. Ayrıca evhamlı bir kişiliğiniz varsa anne karnındaki bebeğin sağlığı hakkında endişe duyup daha da panikleyebilirsiniz. Ayva bu durumda da imdadınıza yetişecektir. Ayva, aynen yeşil çay da olduğu gibi stresi baskılayan, kontrol altına alan birleşenler ve antioksidanlar içerir. Sinirleri kuvvetlendirir, rahatlatır, hamilelikte stres yaşamaktan sizi korur.