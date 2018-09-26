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Bazı çalışmalar ayvanın içerdiği güçlü antioksidanlar ile kötü kanser hücrelerini yok etmeye yardımcı olduğunu ve ayva suyunun stresle mücadele eden bireylerde etkili olduğu yönündedir. Ayva bulantı ve kusmayı engeller, sabah bulantılarını giderici bir meyvedir.