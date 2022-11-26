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Haberler Magazin Hasan Kaçan: Kendimize 'oyuncu' dememiz çok ayıp olur - Magazin haberleri
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Hasan Kaçan: Kendimize 'oyuncu' dememiz çok ayıp olur

Samimi açıklamalarda bulunan Hasan Kaçan, "Bizim kendimize 'Oyuncu' dememiz çok ayıp bir şey olur. Çünkü ben ne eğitimini aldım, ne bu konuyu bilirim. Dolayısıyla şöyle diyebilirim; yapmaya gayret ediyorum... Yoksa bu tevazu değil. Gerçek bu" ifadelerini kullandı

Hasan Kaçan: Kendimize 'oyuncu' dememiz çok ayıp olur - Magazin haberleri
"Kendimize 'oyuncu' dememiz çok ayıp olur"
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HABERTURK.COM

Hülya Koçyiğit, TRT-2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programında bu hafta karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan’ı konuk etti.

Küçük yaşlarda bulduğu her yere çizim yapan ve sonrasında karikatürist olan Kaçan, küçük yaşlarda çizecek yer bulamadığında buğulu camlara çizim yaptığını söyledi.

"CAMA BİR ŞEYLER ÇİZMEYE ÇALIŞIRDIM"

Hasan Kaçan, "Şimdi haydi canım, ne yani? O kadar sallama' diyecekler. Kağıt yoktu ki karikatür çizeyim... Nasıl kağıt olmaz? Şimdi bizim çocuklarımız bir şey çiziyorlar. Buruşturup atıyorlar, sonra yeni bir sayfa, yeni defterler... Bizim mektep defterimiz vardı, onun da bir sağına soluna bir şey çizemezdin. Okul defterinden başka herhangi bir kağıt yoktu, resim defteri vardı. Öğretmen bir şeyler verirse resim defterine bir şeyler çizerdin. Bizim ve benim kuşağın bir kağıt ve kağıtların üzerinde bir şeyler çizebilme imkanımız yoktu. Babamın erkek berberi dükkanı vardı, dükkanlarda kombi yoktu. Ocağın üstünde çaydanlık, çaydanlıktan fokur fokur su kaynar, camlar buhar tutar, ben de bir sürü çocuk gibi cama bir şeyler çizmeye çalışırdım" dedi.

Türkiye'de mizah dergilerinin en zirve yaptığı döneme yetiştiğini söyleyen Hasan Kaçan, mizah dergilerinin o dönemde gazetelerden daha çok sattığını belirtti.

"BENİ KAMERANIN ÖNÜNE İTTİLER"

'Ekmek Teknesi' ile kamera önüne geçen Kaçan, Osman Sınav, Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener için, "’Bu üçlü beni bir şekilde ittiler kameranın önüne" dedi ve diziye nasıl dahil olduğunu şu sözlerle anlattı:

Osman Hoca, 'Ekmek Teknesi'nin senaryosu için beni davet etmişti. Senaryoyu konuşurken ya bir fırıncı ve beş kızının hikayesi vardı. O anda 'Ekmek Teknesi' diye çıktı ağzımdan. Bazen bir şey kısmeti oluyor. Hemen onu hoca aldı, 'İsmi bu olsun' dedi. Senaryo grubuyla çalışırken ve konuşurken ben onlara anlatıyorum. 'Mahallede şöyle birisi vardır', işte geliyordu hikaye... Tarihi hikayeler anlatıyordum sanki o anda onu yaşamış gibi. Ben bunları anlattıkça onlar gülüyorlar. Kendi aralarında bir şey konuşuyorlar. Sonra Osman Hoca’ya gitmişler ve 'Hocam 'Heredot Cevdet’i yapsa yapsa Hasan ağabey yapar' demişler. 'Yapamam hocam. Lütfen, beceremem. Kamera önüne geçmedim. Ağzım burnum kayıyor benim, tutuluyor. Heyecanlanıyorum' dedim ama 'Deneyelim' dediler. Tanıtım çektiler, sonra tanıtıma koydular ve oldu...

"KENDİMİZE 'OYUNCU' DEMEMİZ ÇOK AYIP OLUR"

Hasan Kaçan, "Bizim kendimize 'Oyuncu' dememiz çok ayıp bir şey olur. Çünkü ben ne eğitimini aldım, ne bu konuyu bilirim. Dolayısıyla şöyle diyebilirim; yapmaya gayret ediyorum... Yoksa bu tevazu değil. Gerçek bu" dedi.

"KARŞILIĞI YOK"

Kaçan, bir kısırlığın söz konusu olduğunu söyleyerek, "Sadece karikatürde, mizahta değil. Sanatın bir sürü alanında da aynı şekilde bir kısırlık söz konusu. Fakat baktığımızda yazılar, çizgiler, karikatürler, çizgi romanlar hayatımızda bir şekilde eskisi gibi yer almıyor. Çünkü bir şekilde karşılığı yok. Sinema olarak, dizi olarak başka bir şekilde kendini göstermeye başladı. Şimdide devasa prodüksiyonlarla biz çok ünlü sanatçıları, çok usta sanatçıları ücretsiz bir şekilde sinemada, televizyon dizisinde hiç para pul vermeden, sinemaya gitmeden, bilet almadan izleyebilme şansına sahibiz. Mizah da karşılığını bulamıyor. Bir de tabii dönem gereği bence bir sertlik söz konusu. Yani artık dünyada insanlar o incelikte mizah yapmıyorlar. Yani bizim dönemimiz üzerinde yapmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: HT Magazin, AA, İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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