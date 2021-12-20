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Hasibe Eren: Meryem Uzerli gibi konuşuyordum

Samimi açıklamalarda bulunan Hasibe Eren, Almanya'da doğduğunu dile getirdi. Oyuncu, "Küçükken Meryem Uzerli gibi konuşuyordum. Almanya'ya her gittiğimde oraya ait hissettiğimi düşünüyorum. Köyüme gitmiş gibi hissediyorum" dedi

Hasibe Eren: Meryem Uzerli gibi konuşuyordum
"Meryem Uzerli gibi konuşuyordum"
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HABERTURK.COM

"Sıdıka", "Türk Malı" ve "Avrupa Yakası" gibi projelerde rol alan Hasibe Eren, 'Dayı Şov'a konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Eren, kamera karşısında gerildiğini ifade etti.

"DESTEK ALIYORUM"

Hakkında bilinmeyenleri anlatan Hasibe Eren, "Herkes terapiye gitmeli, özellikle metropollerde yaşayanlar... Ben de destek alıyorum." açıklamasını yaptı.

Meryem Uzerli
Meryem Uzerli

"MERYEM UZERLİ GİBİ KONUŞUYORDUM"

Almanya'da doğduğunu anlatan oyuncu, 9 yaşında Türkiye'ye taşındıklarını dile getirdi. Konuyla ilgili esprili bir açıklama yapan Eren, "Küçükken Meryem Uzerli gibi konuşuyordum." ifadelerini kullandı.

"Almanya'ya her gittiğimde oraya ait hissettiğimi düşünüyorum." diyen Hasibe Eren, ayrıca, "Köyüme gitmiş gibi hissediyorum." şeklinde sözlerini noktaladı.

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