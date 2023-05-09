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Haberler Gündem 3. Sayfa Hastane bahçesinde kabus! Tedavi gören kadına kurşun yağdırdı! - Gündem haberleri
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İstanbul'da dehşet anları! Hastanede tedavi gören kadına kurşun yağdırdı

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde dün akşam saatlerinde tam bir kabus yaşandı. Olayda 4 haftadan bu yana hastanede tedavi gören bir kadın kurşun yağmuruna tutuldu. Kadın ağır yaralanırken saldırgan ise aynı silahla kendi hayatına son verdi

Hastane bahçesinde kabus! Tedavi gören kadına kurşun yağdırdı! - Gündem haberleri
DHA

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi'nde hastane bahçesinde meydana gelen olayda, silahlı bir kişi hastane bahçesinde bulunan bir kadına silahla ateş ettikten sonra kendi hayatına son verdi. Kurşun yağmuruna tutulan kadın ise ağır yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre korkunç olay saat 18.00 sıralarında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi.

Yaklaşık 4 haftadır hastanede tedavi gördüğü öğrenilen D.S. hastane bahçesinde dolaştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle E.D.'nin silahlı saldırısına uğradı.

D.S. kanlar içinde yere yığılırken, E.D. hastane polisi ve güvenliklerin kendisine doğru geldiğini görünce silahı başına dayayıp hayatına son verdi. Ağır yaralanan D.S. yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken E.D.'nin ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, saldırının ardından hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Olayı duyan D.S.'nin yakınları hastaneye akın etti.

"BİRDEN BİRE SİLAH PATLADI, 3 EL ATEŞ ETTİ"

Olayı gören Azad Arslan, "Birden bire silah patladı 3 el. Sonra bir birlerine girdiler. Bir baktık ki, adam karısını mı ne vurmuş. Sonra adam kendi kafasına sıktı burada. Akşam saat 18.00 sıralarında oldu olay" dedi.

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