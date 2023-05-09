DHA

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi'nde hastane bahçesinde meydana gelen olayda, silahlı bir kişi hastane bahçesinde bulunan bir kadına silahla ateş ettikten sonra kendi hayatına son verdi. Kurşun yağmuruna tutulan kadın ise ağır yaralandı. DHA'da yer alan habere göre korkunç olay saat 18.00 sıralarında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi.

Yaklaşık 4 haftadır hastanede tedavi gördüğü öğrenilen D.S. hastane bahçesinde dolaştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle E.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. D.S. kanlar içinde yere yığılırken, E.D. hastane polisi ve güvenliklerin kendisine doğru geldiğini görünce silahı başına dayayıp hayatına son verdi. Ağır yaralanan D.S. yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken E.D.'nin ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, saldırının ardından hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Olayı duyan D.S.'nin yakınları hastaneye akın etti.