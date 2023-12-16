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        Hatay'da depremzede öğrenciler için "Askıda Kitap" uygulaması

        ALİ KEMAL ZERENLİ/MERT MURAT YAŞAR - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, afetzede öğrenciler, "Askıda Kitap" uygulamasıyla ihtiyaç duyduğu kaynakları ücretsiz temin edebiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:03
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        Hatay'da depremzede öğrenciler için "Askıda Kitap" uygulaması
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        ALİ KEMAL ZERENLİ/MERT MURAT YAŞAR - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, afetzede öğrenciler, "Askıda Kitap" uygulamasıyla ihtiyaç duyduğu kaynakları ücretsiz temin edebiliyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çok sayıda ev ve iş yerinin yanı sıra okulun yıkıldığı veya hasar aldığı ilçede, öğrenciler de afetten etkilendi.

        Kitaba ulaşmakta sıkıntı yaşayan öğrenciler için ilçedeki bir yayınevi tarafından "Askıda Kitap" uygulaması başlatıldı.

        Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından ilçede oluşturulan Büyük Çarşı'da hizmet veren yayınevi, kampanya kapsamında farklı illerden gönderilen kitaplarla depremzede öğrencilere destek oluyor. Romanlardan test kitaplarına kadar 2 bin eserin yer aldığı yayınevindeki kitaplardan depremzede öğrenciler ücretsiz faydalanabiliyor.

        Kitap Otağı Yayınevi sahibi Aşir Alkaç, AA muhabirine, depremde yayınevlerine ait deponun yıkıldığını söyledi.

        Konteynerden oluşturulan çarşıda yaklaşık bir ay önce yeniden hizmet vermeye başladıklarını anlatan Alkaç, burada öğrencilere destek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Alkaç, başta sınava hazırlanan olmak üzere diğer okurlar için "Askıda Kitap" uygulaması başlattıklarını dile getirdi.

        Askıda ekmek fikrinden esinlenerek başlattıkları kampanyaya Türkiye'nin farklı illerinden yayınevlerinin de destekte bulunduğunu anlatan Alkaç, "Bu kampanya sadece İskenderun ile sınırlı kalmayacak. Deprem bölgesinin tamamını kapsayacak. Deprem öncesinde de köy okullarına ciddi anlamda destekte bulunuyorduk. Daha önce açmış olduğumuz şehitlerimiz adına kütüphanelerimiz de mevcuttu. Bundan sonrası için de bu şekilde bir yol haritası çizdik." diye konuştu.

        Alkaç, kampanyaya vatandaşların da desteğinin çok fazla olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "İlkokul 1. sınıf seviyesinden lise sona kadar yardımcı kaynaklar, okuma kitapları mevcut. Hatta yakın zamanda üniversite kitapları da olmaya başlayacak. Bu kampanyayı duyan ve yararlanmak isteyen kişiler çok mutlu oluyorlar. Yüzlerindeki, gözlerindeki o ışık bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Yaraya merhem olmak çok önemli. Biz daha önce yaralandık ve şu anda yaralı olan arkadaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Sonuçta bu çocuklar bizim geleceğimiz. Hep beraber ayağa kalkacağız."

        Kampanyadan yararlanan 17 yaşındaki Muhammet Murat da uygulama kapsamında test kitaplarını ücretsiz olarak temin ettiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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