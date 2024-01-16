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        Hatay'da adliyeye zorla girmeye çalışan 11 şüpheliye gözaltı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde adliye binasına zorla girmeye çalışan 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:41 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:41
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        Hatay'da adliyeye zorla girmeye çalışan 11 şüpheliye gözaltı
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde adliye binasına zorla girmeye çalışan 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, savcıyla görüşme talebiyle adliye binasına zorla girmeye çalışan 11 kişinin geçişine izin verilmedi.

        Kendilerini engellemeye çalışan görevli polislere tehditte bulunan ve küfreden şüphelilerin gözaltına alınması için bölgeye takviye ekipler çağrıldı.

        Gözaltı sırasında ekiplere direnen M.A, bindiği aracını önce polislerin üzerine sürdü, ardından da park halindeki araçlara çarpıp kaçtı.

        Yanındaki V.A. ile kaçan M.A'nın aracı kovalamaca sonucu durduruldu.

        V.A. ve M.A'nın da arasında olduğu 11 şüpheli, gözaltına alındı.

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