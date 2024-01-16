Hatay'da depremzede öğrencilere kıyafet ve oyuncak yardımı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen öğrencilere kıyafet ve oyuncak dağıtımı yapıldı.

Mutluluk Giysin Çocuklar Platformu üyeleri, Kuzuculu Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet 125. Yıl İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Platform üyeleri öğrencilere kıyafet ve çetişli oyuncaklar dağıttı.

Platform başkanı Tuğba Doğan, AA muhabirine, depremden etkilenen öğrencilerin yanında olduklarını kaydetti.

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