Asi Nehri yağışla taştı; tarım arazileri su altında kaldı

HATAY´da, sağanak nedeniyle Asi Nehri taştı. Taşmanın etkisiyle bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, su taşkınlarına neden oldu. Debisi artan Asi Nehri´nin taşmasıyla özellikle Antakya ilçesi Demirköprü Mahallesi´ndeki birçok tarım arazisi su altında kaldı. Arazilerindeki ürünleri zarar gören çiftçiler, mağdur oldu.