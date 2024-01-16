Asi Nehri yağışla taştı; tarım arazileri su altında kaldı
HATAY´da, sağanak nedeniyle Asi Nehri taştı. Taşmanın etkisiyle bazı tarım arazileri su altında kaldı.
HATAY´da, sağanak nedeniyle Asi Nehri taştı. Taşmanın etkisiyle bazı tarım arazileri su altında kaldı.
Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, su taşkınlarına neden oldu. Debisi artan Asi Nehri´nin taşmasıyla özellikle Antakya ilçesi Demirköprü Mahallesi´ndeki birçok tarım arazisi su altında kaldı. Arazilerindeki ürünleri zarar gören çiftçiler, mağdur oldu.
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