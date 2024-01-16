Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Asi Nehri yağışla taştı; tarım arazileri su altında kaldı

        HATAY´da, sağanak nedeniyle Asi Nehri taştı. Taşmanın etkisiyle bazı tarım arazileri su altında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 17:08 Güncelleme: 16.01.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asi Nehri yağışla taştı; tarım arazileri su altında kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY´da, sağanak nedeniyle Asi Nehri taştı. Taşmanın etkisiyle bazı tarım arazileri su altında kaldı.

        Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, su taşkınlarına neden oldu. Debisi artan Asi Nehri´nin taşmasıyla özellikle Antakya ilçesi Demirköprü Mahallesi´ndeki birçok tarım arazisi su altında kaldı. Arazilerindeki ürünleri zarar gören çiftçiler, mağdur oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        9 kişinin öldüğü facia göz göre göre gelmiş!
        9 kişinin öldüğü facia göz göre göre gelmiş!
        TBMM'de terörle mücadele oturumu
        TBMM'de terörle mücadele oturumu
        Yılın ilk kabinesi toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi toplanıyor!
        Kahreden acı! Nikâhına gidiyordu!
        Kahreden acı! Nikâhına gidiyordu!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        İğneada'daki faciada 6 kişi ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        İğneada'daki faciada 6 kişi ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        Birçok kentte sağanak sele yol açtı!
        Birçok kentte sağanak sele yol açtı!
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        İthal ete 2024'te devam!
        İthal ete 2024'te devam!
        Mühendisin ölümünde 1 saatlik sır araştırılıyor!
        Mühendisin ölümünde 1 saatlik sır araştırılıyor!
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        Hem ürpertiyor hem de büyülüyor!
        Hem ürpertiyor hem de büyülüyor!
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        ABD'de seçim yarışı başladı
        ABD'de seçim yarışı başladı
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam

        Benzer Haberler

        Hatay'da depremzede öğrencilere kıyafet ve oyuncak yardımı
        Hatay'da depremzede öğrencilere kıyafet ve oyuncak yardımı
        Hatay'da adliyeye zorla girmeye çalışan 11 şüpheliye gözaltı
        Hatay'da adliyeye zorla girmeye çalışan 11 şüpheliye gözaltı
        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
        Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
        Hatay'da çeşitli suçlara ilişkin yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da çeşitli suçlara ilişkin yakalanan 10 şüpheli tutuklandı