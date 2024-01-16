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        Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Hatay'da evden ziynet eşyası çalan kadın ile kooperatiften çeşitli eşya çalan bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:01 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:08
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        Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Hatay'da evden ziynet eşyası çalan kadın ile kooperatiften çeşitli eşya çalan bir şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde meydana gelen hırsızlıkların aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi'ndeki bir evden 8 tam, 3 yarım ve 6 çeyrek altın, 3 bilezik, 2 yüzük ve küpe çaldığı gerekçesiyle kadın şüpheli M.D. ve Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi'ndeki bir kooperatiften jeneratör, klima, bilgisayar, televizyon ve muhtelif eşya çalan M.Y.D. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Çalınan eşya ise sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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