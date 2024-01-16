Hatay'da çeşitli suçlara ilişkin yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı verilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, ilçede 14 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüphelilerden 10'u sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, çalıntı motosiklet ve 2 kurusıkı tabanca ile 48 fişek ele geçirildi.