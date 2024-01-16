Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte sağanak sonrası etkili olan sis yüzünden görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Kara yolunda önlem alan jandarma trafik ekipleri, sis dolayısıyla sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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