Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 11:52 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kentte sağanak sonrası etkili olan sis yüzünden görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

        Kara yolunda önlem alan jandarma trafik ekipleri, sis dolayısıyla sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4'ü de kadın! 5 eve girdiler! 10.5 milyon TL'lik soygun!
        4'ü de kadın! 5 eve girdiler! 10.5 milyon TL'lik soygun!
        Avrupa'ya Rus saldırısı senaryosu!
        Avrupa'ya Rus saldırısı senaryosu!
        Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı!
        Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı!
        İş yerinde hareketsiz bulundu! Sağlık ekiplerine sordu: "Ben ölmedim mi?"
        İş yerinde hareketsiz bulundu! Sağlık ekiplerine sordu: "Ben ölmedim mi?"
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        "Sınırda huzur hattı kurulmalı"
        "Sınırda huzur hattı kurulmalı"
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Diyarbakır'da 23 ton uyuşturucu böyle imha edildi!
        Diyarbakır'da 23 ton uyuşturucu böyle imha edildi!
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        ABD'de seçim yarışı başladı
        ABD'de seçim yarışı başladı
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        "Maçı taraftar kazandırdı"
        "Maçı taraftar kazandırdı"
        Kapalı ortamlara dikkat! Solunum yolu hastalıkları artıyor
        Kapalı ortamlara dikkat! Solunum yolu hastalıkları artıyor
        Beşiktaş'ın Sanches endişesi!
        Beşiktaş'ın Sanches endişesi!
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var

        Benzer Haberler

        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Hatay'da çeşitli suçlara ilişkin yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da çeşitli suçlara ilişkin yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
        Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı