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        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:12 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:18
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        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede gasp, nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal, kasten yaralama ve bilişim yoluyla hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonda, 2 tüfek, 20 fişek, ruhsatsız tabanca, 4 telefon ve başkasına ait 2 kimlik ele geçirildi.

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