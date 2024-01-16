Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaali ve Aşığıoba mahallelerinde iki eve operasyon düzenledi.

Adreslerde 60 gram esrar, 19 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

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