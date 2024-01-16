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        TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATAN KONVOYDAKİ 8 MOTOSİKLETE 101 BİN 279 LİRA CEZA

        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye attığı tespit edilen 8 motosiklet sürücüsüne toplamda 101 bin 279 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 00:50 Güncelleme: 16.01.2024 - 00:50
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        TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATAN KONVOYDAKİ 8 MOTOSİKLETE 101 BİN 279 LİRA CEZA
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        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye attığı tespit edilen 8 motosiklet sürücüsüne toplamda 101 bin 279 lira para cezası kesildi.

        13 Ocak akşamı ilçede asker uğurlama konvoyunda bulunan 8 motosiklet sürücüsünün akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Görüntülerde tespit edilen 8 motosiklet sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürme ve çevreye rahatsızlık verme suçlarından toplamda 101 bin 279 lira para cezası kesildi. 

        Görüntü Dökümü

        ----------------------------

        - Motosikletlilerin trafiği tehlikeye atması

        DHA-Gündem - Türkiye-Hatay / Dörtyol - Haber: Sedat İSKENDEROĞLU - Kamera: DÖRTYOL (Hatay),

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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