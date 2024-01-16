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        Trafiği tehlikeye atan konvoydaki 8 motosiklete 101 bin 279 lira ceza

        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye attığı tespit edilen 8 motosiklet sürücüsüne toplamda 101 bin 279 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 00:08 Güncelleme: 16.01.2024 - 00:10
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        Trafiği tehlikeye atan konvoydaki 8 motosiklete 101 bin 279 lira ceza
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        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye attığı tespit edilen 8 motosiklet sürücüsüne toplamda 101 bin 279 lira para cezası kesildi.

        13 Ocak akşamı ilçede asker uğrulama konvoyunda bulunan 8 motosiklet sürücüsünün akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Görüntülerde tespit edilen 8 motosiklet sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürme ve çevreye rahatsızlık verme suçlarından toplamda 101 bin 279 lira para cezası kesildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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