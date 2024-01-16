Trafiği tehlikeye atan konvoydaki 8 motosiklete 101 bin 279 lira ceza

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye attığı tespit edilen 8 motosiklet sürücüsüne toplamda 101 bin 279 lira para cezası kesildi.

13 Ocak akşamı ilçede asker uğrulama konvoyunda bulunan 8 motosiklet sürücüsünün akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Görüntülerde tespit edilen 8 motosiklet sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürme ve çevreye rahatsızlık verme suçlarından toplamda 101 bin 279 lira para cezası kesildi.

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