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        Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

        Hatay'da iki ayrı kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 01:54 Güncelleme: 16.01.2024 - 01:59
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        Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Hatay'da iki ayrı kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki kaçaklığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, Payas ve Dörtyol ilçelerinde düzenlediği iki ayrı operasyonda bin 170 kaçak sigara, 12 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 980 doldurulmuş makaron, 9 elektronik sigara likidi, 14 elektronik sigara, 100 puro, 3 kilogram çay ve 400 gram nargile tütünü ele geçirdi.

        Operasyonlarda şüpheliler R.Ç, F.A. ile M.S. gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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