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        Tartıştığı arkadaşının kulağının bir parçasını kopardı

        HATAY'daborç meselesi nedeniyle çıkan tartışmada E.K. (55), arkadaşı İ.K.'nin (52) kulağını ısırarak bir parçasını kopardı. 2 arkadaş hastaneye kaldırılırken, kopan parça sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 17:27 Güncelleme: 15.01.2024 - 17:27
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        Tartıştığı arkadaşının kulağının bir parçasını kopardı
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        HATAY'daborç meselesi nedeniyle çıkan tartışmada E.K. (55), arkadaşı İ.K.'nin (52) kulağını ısırarak bir parçasını kopardı. 2 arkadaş hastaneye kaldırılırken, kopan parça sağlık ekiplerine teslim edildi.

        İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi 61 Sokak'taki bir evin bahçesinde İ.K. ile arkadaşı E.K. arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüdü. Taraflar birbirine girerken, E.K. arkadaşı İ.K.'nin kulağını ısırarak bir parçasını kopardı. E.K. de başından darbe aldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar ambulansa alınırken, kopan kulağın parçası sağlık ekiplerine teslim edildi. 2 arkadaş İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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