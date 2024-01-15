Hatay'da iki işçi servisinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde işçileri taşıyan iki servis otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Payas-İskenderun Otoyolu Karayılan Mahallesi mevkisinde, işçileri taşıyan N.K. idaresindeki 31 C 2373 plakalı otobüs ile F.S. idaresindeki 31 C 2319 plakalı otobüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüslerde sıkışan yaralı 6 işçi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.