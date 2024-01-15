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        Hatay'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 00:05 Güncelleme: 15.01.2024 - 00:22
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        Hatay'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Faruk Çetin (32) idaresindeki 42 GV 217 plakalı otomobil, Adana-İskenderun Otoyolu Özerli Mahallesi mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücünün öldüğünü tespit etti.

        Çetin'in cenazesi, incelemelerin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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