Hatay'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, önüne çıkan sahipsiz köpek nedeniyle park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İrfan Oğur'un (18) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet Tekebaşı Mahallesi'nde seyir halindeyken önüne sahipsiz köpek çıktı.

Sürücünün köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıkan motosiklet, park halindeki otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Oğur, sağlık ekibince kaldırıldığı Samandağ Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastane morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen gencin cenazesi, Asri Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada, motosikletin araca çarptığını gören vatandaşların yardıma koştuğu, köpeğin de bölgeden uzaklaştığı görülüyor.​​​​​​​

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