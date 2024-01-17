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        Hatay Dörtyol'da şubat sonuna kadar 352 konut teslim edilecek

        HALİS KALKAN - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 6 Şubat depremlerinin ardından yapımına başlanan afet konutlarının inşası sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 11:06 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:06
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        Hatay Dörtyol'da şubat sonuna kadar 352 konut teslim edilecek
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        HALİS KALKAN - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 6 Şubat depremlerinin ardından yapımına başlanan afet konutlarının inşası sürüyor.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay genelinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) depremzedeler için yapımına başlanan konutlarda çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Dörtyol ilçesinde Kuzuculu ve Konaklı mahallelerindeki 2 noktada toplam 2 bin 590 konut yapılıyor. Konutlardan 140'ının bu ay içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

        Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, AA muhabirine, ilçedeki deprem konutlarının yapımına TOKİ marifetiyle ağustosta başlandığını hatırlattı.

        İnşaat çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayan Altay, şöyle devam etti:

        "Bu ay itibarıyla içinde bulunduğumuz kampüste 140 daire teslim edilecek, şubat ayı ile birlikte toplamda 352 dairenin teslimi tamamlanacak. Depremzede vatandaşlarımızın hayat standartlarının yükseltilmesi için her türlü çalışma gerçekleştirilmektedir. İnşallah hak sahibi vatandaşlarımızın hemen hemen tamamının dairelerini yaz dönemine kadar temin etmiş olacağız."

        Altay, TOKİ evlerinin bulunduğu alanda park, okul, cami gibi sosyal donatıların da yer alacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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