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        Hatay'da kaçak 238 bin makaron ele geçirildi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kaçak 238 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:17 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:29
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        Hatay'da kaçak 238 bin makaron ele geçirildi
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kaçak 238 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Yeşilköy Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı.

        Araçta kaçak 238 bin makaron ele geçirildi.

        Sürücü R.B. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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