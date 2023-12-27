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        Hatay'da depremde hasar gören "Koza Evi" üretime kıl çadırda devam ediyor

        SALİM TAŞ - Unutulmaya yüz tutan ipek böceği yetiştiriciliğini yaşatmak için açılan ancak depremlerde ağır hasar alan "Koza Evi" faaliyetlerini kıl çadırda sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 11:06 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:06
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        Hatay'da depremde hasar gören "Koza Evi" üretime kıl çadırda devam ediyor
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        SALİM TAŞ - Unutulmaya yüz tutan ipek böceği yetiştiriciliğini yaşatmak için açılan ancak depremlerde ağır hasar alan "Koza Evi" faaliyetlerini kıl çadırda sürdürüyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde, ipek dokuma sanatçısı Tülay Genç ve kızı Fulya Kadıoğlu tarafından Defne Belediyesi desteğiyle açılan Koza Evi de zarar gördü.

        Afetin ardından kadınlara yönelik kursların düzenlendiği evdeki faaliyetlere ara verildi. Koza Evi'nin faaliyetlerine devam edebilmesi için bir iş insanı 150 metrekarelik kıl çadır desteğinde bulundu.

        Anne-kız, Harbiye Mahallesi'nde kurdukları kıl çadıra, ağır hasarlı evden kurtardıkları tezgahları taşıyarak yeniden üretime başladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ipek dokuma sanatçısı Tülay Genç, AA muhabirine, depremlerin ardından hasar gören atölyelerinden kurtarabildikleri ürünleri çıkararak yeniden kullanılabilir hale getirmeye çalıştıklarını anlattı.

        Depremlerin ardından çok zor günler geçirdiklerini belirten Genç, "Yıkılan Defne Koza Evi'mizden yağmurlardan, molozlardan zarar görmüş eşyalarımızı ve ürünlerimizi apar topar poşetlere koyarak çıkardık. 15-20 gün sonra baktığımızda bu ürünlerimiz küflenmişti. Elimizden geldiğince onları yıkadık, kuruladık ve ütüledik. Bu sürede hiç beklemediğimiz bir şey oldu, daha önce yurt dışından ağırladığımız insanlarımız bize gelerek ve arayarak ürünlerimizi satın aldılar. Biz ticarethane değiliz, eğitim merkeziyiz, eğitim yuvasıyız ama bizi ayakta tutmak için ürünlerimizi aldılar." diye konuştu.

        Genç, kıl çadır desteği sayesinde yeniden tezgah başına geçtiklerini anlattı.

        Yeniden ipek dokumanın ve ipek böceği yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Genç, şunları kaydetti:

        "Biz burada kıl çadırımızda kadınlarımıza yönelik çok güzel projelerle geleceğiz. Güzel hedeflerimiz var. Unutulmaya yüz tutmuş mesleği canlandırma ve yaşatma adına çalışıyoruz. Çalışmalarımızda kadınlarımıza bazı şeyleri unutturma adına kıl çadırında hem etkinlikler yaparak hem de üreterek yaralarımızı sarmak istiyoruz."

        Genç, geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığınca Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi kapsamında özel olarak hazırlanan Anadolu'da sürdürülebilir yaşamın anlatıldığı sergiye katıldıklarını ve orada açtıkları stantta ipek ürünleri sergilediklerini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da standı ziyaret ettiğini aktaran Genç, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın eşinin o kadar ilgili, duyarlı olması beni çok mutlu etti. İplik kazanında kendi eliyle iplik çekmeyi yaptı. Bunlar bizim için çok önemli şeyler." dedi.

        Defne Koza Evi'nde 9 yıldır eğitmenlik yapan Fulya Kadıoğlu da amaçlarının kadınlara ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek dokumacılığını öğreterek istihdam sağlamak olduğunu söyledi.

        Kadıoğlu, yakın zamanda açmayı düşündükleri kurslarla kadınların deprem psikolojisini üzerlerinden atmasına destek olmaya çalışacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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