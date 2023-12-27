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        Hatay'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişinin öldürülmesi, 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:23 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:23
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        Hatay'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişinin öldürülmesi, 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 6 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül'de Ekinci Mahallesi'nde silahlı saldırı sonucu S.K. öldü, M.Ç. ve K.B. kazara yaralandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili şüpheliler A.T, M.E.D, M.A, H.D, B.B, S.K. ve C.Ç'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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