Hatay'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişinin öldürülmesi, 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 6 zanlı tutuklandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişinin öldürülmesi, 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 6 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül'de Ekinci Mahallesi'nde silahlı saldırı sonucu S.K. öldü, M.Ç. ve K.B. kazara yaralandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili şüpheliler A.T, M.E.D, M.A, H.D, B.B, S.K. ve C.Ç'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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