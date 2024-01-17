Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Eren, gazetecilerle buluştu
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, gazetecilerle bir araya geldi.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, gazetecilerle bir araya geldi.
Eren, üniversite restoranındaki programda, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Deprem sonrası yapıkları çalışmaları da anlatan Eren, yüz yüze eğitim için hasar onarım ve inşa faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.