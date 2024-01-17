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        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Eren, gazetecilerle buluştu

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 14:46 Güncelleme: 17.01.2024 - 15:00
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        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Eren, gazetecilerle buluştu
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        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, gazetecilerle bir araya geldi.

        Eren, üniversite restoranındaki programda, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Deprem sonrası yapıkları çalışmaları da anlatan Eren, yüz yüze eğitim için hasar onarım ve inşa faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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