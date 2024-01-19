Hatay'da polis okul önlerinde denetim yaptı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekipleri okul önlerinde denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, bazı okulların önünde ve çevresinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, okul çevresindeki kişiler, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.

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