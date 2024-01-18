Hatay'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde müstakil ev yandı.

Hacıpaşa Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

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